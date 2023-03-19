9 معلومات عن طبيب النساء المتوفى داخل ماسورة مياه بالدقهلية.. ترك طفلتين

اهتزت مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية حزنا على الدكتور يسري العدل إبراهيم، 42 سنة، أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى بني عبيد التخصصي، بعدما عثر عليه أهالي ميت فارس مركز بني عبيد في ماسورة ري زراعي بعد حوالي 24 ساعة من غيابه عن البيت.

معلومات عن الدكتور يسري العدل

وتقدم «الوطن» 9 معلومات عن الدكتور يسري العدل إبراهيم من خلال زملائه في العمل وأسرته ونقابة أطباء الدقهلية.

1- خريج كلية الطب بجامعة الأزهر.

2- تخصص في النساء والتوليد وعلاج العقم.

3- حاصل على زمالة الحقن المجهري وجراحة المناظير.

4- يعمل في مستشفى بني عبيد التخصصي ولديه عيادة خاصة في قرية ميت فارس مركز بني عبيد.

5- لديه عيادة طبية خاصة في ميت فارس منذ 3 سنوات، ومتزوج منذ عام 2013، وأنجب بنتين.

6- يحل ضيفا على برنامج تلفزيوني شهريا على قناة النيل فاميلي، يتحدث فيه عن موضوعات مختلفة مثل دور المناظير الباطنية والرحمية في علاج تأخر الإنجاب والإجهاض المتكرر وغيرها.

7- تغيب يوم الأربعاء الماضي، وعثر عليه الأهالي الذين تطوعوا للبحث عنه، في ماسورة مياه في ترعة، أمام عيادته الخاصة في ميت فارس، مساء الخميس.

8- التقارير الطبية وكاميرات المراقبة كشفت أنه لا يوجد شبهة جنائية وأن الطبيب سقط في الترعة أثناء توجهه لاستقلال سيارته الموجودة بجوار الترعة أمام عيادته.

9- شهد له الجميع بحسن أخلاقه وأنه كان دائما محب للخير في مدينة بني عبيد، وخرج الجميع في جنازة لم تشهدها بني عبيدة من قبل للمشاركة في تشييع جنازة.

سقط في المياه

وقال الدكتور رضا صادق، مدير مستشفى بني عبيد التخصصي، لـ«الوطن»، إن الدكتور يسري العدل يعمل معنا منذ أكثر من 10 سنوات، وهو إنسان متنظم في عمله يحبه الكبير والصغير ولم يكن طرفا أبدأ في مشكلة في المستشفى، وكان خبر وفاته صعب علينا جميعا.

وأضاف أن «يسري» انزلقت قدمه ومع سقوطه في المياه أمام سيارته أصيب بأزمة قليبه ومات في المياه وجرفته المياه إلى داخل الماسورة، ونظرا لأن سيارته لم تتحرك من مكانها كان الشك أنه في المياه، وبالبحث عنه عثر عليه متطوعون داخل الماسورة.