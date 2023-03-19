بنك «يو بي إس» يستحوذ على «كريدي سويس» بقيمة مليارين و166 مليون دولار

استطاع بنك «يو بي إس» أن يتم صفقة استحواذ علي منافسة الأصغر «كريدي سويس» بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

بنك يو بي إس يستحوذ علي منافسة الأصغر كريد سويس

أعلن البنك المركزي السويسرية، أن بنك يو بي إس وافق علي شراء منافسة الأصغر كريد سويس بقيمة مليارين و166 مليون دولار، وسيدفع البنك الآن ما يزيد علي 0.50 فرنك للسهم الواحد، أي أقل بكثير من سعر إغلاق سهم كريدي سويس أمس الأول عندما وصل إلى 1.86 فرنك للسهم.

في السياق متصل، وافق البنك المركزي علي تقديم خط سيولة بقيمة 100 مليار دولار أمريكي لبنك «يو بي إس» كجزء من الصفقة.