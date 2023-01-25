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لجنة برلمانية سويسرية توافق على تصدير الأسلحة لأوكرانيا عبر دول أخرى

كتب:

حسن رمضان
09:04 ص | الأربعاء 25 يناير 2023
البرلمان السويسري-صورة أرشيفية

البرلمان السويسري-صورة أرشيفية

يتجه البرلمان في سويسرا، إلى تعديل «قانون الحياد»، للسماح بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا، بعد موافقة لجنة برلمانية على إعادة تصدير الأسلحة عبر دول أخرى لأوكرانيا.

وقال أعضاء في البرلمان السويسري، إنه يجب المساهمة في الأمن الأوروبي بدعم أوكرانيا عسكريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف مقطع فيديو، عبر «تليجرام» يرصد انطلاق جنود الفوج الشيشاني رقم 96 بقيادة محمد توشايف إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

 

 

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