سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ 15 ألفا و50 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد، وفرة في المعروض، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات مصر، بينما شهد الأرز عريض الحبة حركة بيع علي نطاق واسع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار ،عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح ل"الوطن"، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد مساء اليوم تداول كبير في الوجهين البحري والقبلي، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ15ألفا و250 جنيهاً.

- كما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 15 ألفا 50 جنيهاً.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد استقراراً في سعر طن الأرز رفيع الحبة، مشيراً إلى أن محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية ، ينتجان81%، من محصول الأرز الشعير بنوعيه الأرز عريض الحبة والأرز رفيع الحبة، والذي حقق إنتاجية خلال موسم الحصاد المنقضي 2022 بنحو6 ملايين ونصف طن أرز شعير علي مستوي المنزرع في محافظات مصر.