ضبط المتهم بحرق شاب في الإسماعيلية.. «حالة المجني عليه في خطر»

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال القبض على المتهم بإشعال النيران في شخص داخل محطة لخدمات السيارات بمحافظة الإسماعيلية فيما نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية يفيد، القبض علي الشاب المتهم والتحفظ عليه لحين عرضهم علي جهات التحقيق.

تحديد المتهم

وكان قد حدد النقباء سيد نصر الله ومصطفي العدوي معاونو مباحث مركز الإسماعيلية هوية المتهم بعد تفريغ كاميرات المنطقة والشوارع المحيطة وفحص علاقات المجني عليه وتبين وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية عن تهديد المتهم للمجني عليه بإنهاء حياته بعد خلافات نشبت بينهما في الأيام القليلة الماضية، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة للمتهم.

سكب عليه بنزين في محطة سيارات

وبحسب فيديو رصدته كاميرا محطة خدمة للسيارات فإن سكب البنزين علي المجني عليه في المحطة بقرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية فيما هرع مواطنون إلى المجني عليه ونجحوا في إطفاء النيران من جسده، إلا أن النيران كانت امتدت إلى أنحاء جسده بسبب كثرة المواد البترولية.

ونجح العاملون في محطة خدمات السيارات في إطفاء جزء من النيران امتد من المجني عليه الس احدي ماكينات ضخ البنزين قبل أن تمتد النيران إلى المحطة.