«مسعف» ينقذ حياة طفل تعرض للغرق في ترعة بالإسماعيلية

نجح مسعف بفرع إسعاف محافظة الإسماعيلية عصر اليوم السبت في إنقاذ طفل في عمر عامين تعرض للغرق وتوقف في القلب في محاولات إسعافه داخل سيارة الإسعاف.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمنطقة القناة وسيناء إن الشبكة تلقت بلاغا بغرق طفل يبلغ من العمل عامين في إحدى الترع بنطاق المحافظة.

وأضاف البيان أنه تم الدفع على الفور بسيارة إسعاف إلى مكان غرق الطفل، ونجح المسعف سيد إبراهيم عبد الله في إسعافه بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له داخل سيارة الإسعاف.

نقل الطفل إلى مستشفي جامعة قناة السويس

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمنطقة القناة وسيناء أنه تم نقل الطفل إلي قسم الطوارئ في مستشفي جامعة قناة السويس لاستكمال فحصه وإجراء الفحوصات الطبية والاشعات اللازمة له.

وقالت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس لـ«الوطن» إن الطفل فور وصوله خضع لفحص طبي من استشاري الأطفال والمخ والأعصاب والجراحة مع إحالته لاجراء بعض الفحوصات الطبية.

وضع الطفل تحت الملاحظة

وأضافت المصادر أن هناك استقرارا في العلامات الحيوية للطفل مع استجابة للمثيرات الخارجية وهو ما يشير إلى استقرار حالته إلا أنه تم وضعه تحت الملاحظة الطبية.