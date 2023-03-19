خروج 6 من مصابي حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية بعد استقرار حالتهم الصحية

قالت مصادر طبية في مستشفي جامعة قناة السويس، إن الحالة الصحية لـ6 أشخاص من المصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، مستقرة، وخروا من المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت المصادر، أن المصابين في حادث الإسماعيلية إصاباتهم مابين خفيفة ومتوسطة، وهي كسور وكدمات وجروح في أنحاء الجسم، مؤكدة على عدم وجود إصابات خطيرة.

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين

وأصيب 8 أشخاص أمس السبت جراء تصادم سيارتين على كوبري المستقبل في مدخل مدينة الإسماعيلية، ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ 8 سيارات إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن الحادث أسفر عن إصابة سيد علي حسن 36 سنة، من فايد، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وعمرو عصام أحمد 21 سنة، من فايد، مصاب بكدمات وسحجات، وخالد سيد عمر 54 سنة، من فايد، ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعسران شرقاوي محمود 23 سنة، مقيم فايد، ومصاب كدمات وسحجات، وعبد الرحمن أشرف عايش 20 سنة، من فايد، ومصاب كدمات وسحجات، وعلي محمود أحمد 40 سنة، مقيم سوهاج، ومصاب بكدمات وسحجات بالذراعين.

وتحفظ الأطباء على كل من محمد وحيد منصور 23 سنة، مقيم بفايد، مصاب بجرح 6 سم بالجبهة واشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود علي عمار 37 سنة، مقيم بفايد، ومصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح 8 سم بالرأس.