إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص جراء تصادم سيارتين بينهما سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ونقلوا إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا بتصادم سيارتين بطلعة كوبري مدينة المستقبل باتجاه القاهرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابون إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تختلف ما بين كدمات وسحجات في الجسم وكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج لبعض المصابين.

وأشارت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس لـ«الوطن» إلى أنه يجري إجراء الفحوصات الطبية وعمل كافة الأشعة اللازمة للمصابين للاطمئنان علي حالتهم الصحية قبل خروجهم.

إصابة 10 في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

وتعرضت سيارتين ملاكي أمس الجمعة للتصادم علي طريق عز الدين بمدخل مدينة الإسماعيلية نقلتهم سيارات الإسعاف إلي مجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وخرج 9 مصابين في الحادث بعد 24 ساعة والتأكد من استقرار حالتهم الصحية خلال الساعات الماضية وإجراء الرعاية الطبية اللازمة لهم والتأكد من عدم خطورة اس من الحالات