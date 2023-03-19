أبوالغيط :التصعيد والعنف الإسرائيلي المفرط ينذر بانفجار

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،عن الانزعاج الشديد لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التصعيد والعنف المفرط الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وبما يُنذر بالمزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى انفجار الموقف.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، مساء اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، حيث تناول اللقاء مُجمل التطورات في المنطقة العربية، والعلاقات العربية - الروسية.

استماع لرؤية المسئول الروسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأبو الغيط استمع لرؤية المسئول الروسي حول الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، حيث استعرض موقف موسكو حيال كل أزمة وتطوراتها والفرص المتاحة للتسوية.

كما تطرق الحديث لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وما ينطوي عليه استمرارها من مخاطر كبيرة على استقرار لبنان وقدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهه.

وأضاف رشدي أن اللقاء تناول كذلك أدوار الأطراف الإقليمية، وبخاصة التطورات المتعلقة بمواقف كل من إيران وتركيا وسياسات كل منهما حيال المنطقة العربية.