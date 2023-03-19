أمير كرارة يطرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل سوق الكانتو

طرح الفنان أمير كرارة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي الثاني لمسلسل سوق الكانتو، المقرر عرضه في رمضان 2023.

ونشر أمير كرارة، البرومو الدعائي وعلق عليه: «البرومو االرسمي لسوق الكانتو رمضان 2023.. توكلنا على الله كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.. خلاص يا سيدي أنت الجن».

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم: فتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.