تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023.. مشاجرة بسوق البالة

تشهد تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني كثير من الأحداث التي ستتضمن كثير من التشويق والإثار، وتدور أحداثه في سوق البالة بسوق الوكالة، وتستعرض «الوطن»، تفاصيله وأحداثه.

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023، في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق.

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

وشملت تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023، تعرض أمير كرارة، لمشاجرة مع عدد من البائعين في السوق وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى وبعدها يحدث تحول كبير في حياته حيث يتحول لبلطجي يفرض على البائعين إتاوات في السوق.

أبطال مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

يذكر أن مسلسل سوق الكانتو يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومى عز الدين ومحمود البزاوي ومها نصار وثراء جبيل وعبد العزيز مخيون وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.