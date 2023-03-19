مروة عبد السميع تكشف كواليس العمل على ملابس «سوق الكانتو»: «تحدي مختلف»

عبرت مروة عبد السميع مصممة أزياء مسلسل «سوق الكانتو» للمخرج حسين المنباوي، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، عن سعادتها بالردود أفعال الجمهور على أزياء وملابس الشخصيات بعد إذاعة البرومو الدعائي للمسلسل، قائلة إن العمل كان بمثابة تحدى مختلف بالنسبة لها.

وقالت مروة عبد السميع، إن وجود المخرج حسين المنباوي ومدير التصوير إسلام عبد السميع شجعوها على الانضمام لفريق عمل لمسلسل «سوق الكانتو»، متابعة في تصريحات لـ «الوطن»: «التجربة مختلفة بالنسبة لي خاصة أنها المرة الأولى التي أصمم فيها ملابس تاريخية في عمل طويل 30 حلقة، فسبق وقدمت ملابس تعود لحقبة العشرينات والثلاثينات ولكن في أعمال قصيرة، بالإضافة إلى كوني بعيدة 3 سنوات عن الأعمال الدرامية، ولكن وجود فريق عمل قوي شجعني على أن أكون جزء من المسلسل».

مروة عبد السميع: اعتمدت على مراجع تاريخية وأرشيف صور ستديو مصر

وأوضحت أن فترة الإعداد استغرقت 3 أشهر كاملة قبل بداية التصوير ما بين البحث والإعداد التاريخي للملابس وتنفيذها، ولكن حتى الآن مازال العمل قائما على ملابس الشخصيات لم ينتهى، وأكدت أنها اعتمدت على مراجع عديدة ما بين الكتب والإعلانات القديمة وأرشيف ستديو مصر حتى تستطيع نقل جميع التفاصيل الملابس والأحذية وحتى تسريحات الشعر بدقة شديدة.

تفاصيل مسلسل «سوق الكانتو»

مسلسل «سوق الكانتو» من بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويعرض المسلسل حصريا على قناة «dmc».