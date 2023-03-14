مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

تقرر عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc، والذي يخوض من خلاله الفنان أمير كرارة سباق مسلسلات رمضان 2023، ويشاركه فيه عدد كبير من الفنانين منهم مي عز الدين وفتحى عبد الوهاب.

عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc جرى الإعلان عنه من خلال طرح البرومو الخاص به، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وظهر من خلاله أن العمل يتناول فترة 1920.

عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc ضمن مسلسلات رمضان 2023

ويجسد الفنان أمير كرارة خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو شخصية بائع في سوق البالة، ولكنه ذات يوم يتعرض لمشاجرة كبيرة تتسبب فى إصابات بالغة له، وينقل إلى المستشفى، ومن بعدها تتحول حياته تماما حيث يتحول إلى بلطجي في سوق البالة ويفرض الإتاوات على البائعين.

ويشارك فى مسلسل سوق الكانتو عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي وثراء جبيل ومها نصار، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.