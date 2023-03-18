أحمد جمال سعيد ينشر صورة من كواليس «سوق الكانتو» مع أمير كرارة

أشاد أحمد جمال سعيد، بالفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ نشر صورة تجمعهما من كواليس مسلسل «سوق الكانتو».

وعلق أحمد جمال سعيد على الصورة: «أنا عمري مهما قلت ماهعرف أوفيك حقك ولا أوصف أنت بالنسبة لي إيه بس اللي أقدر أقولهولك يا أبو سليم إن أنت بجد أحلى حاجة ممكن تحصل لأي حد يعرفك وربنا ما يحرمني منك أبدا يا أخويا الكبير».

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي وثراء جبيل ومها نصار، وعدد آخر من الفنانين من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc، وجرى الإعلان عنه من خلال طرح البرومو الخاص به، الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.