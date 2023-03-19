اعتماد 39 مدرسة جديدة بالغربية بعد حصولها على شهادة جودة التعليم

قال صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 39 مدرسة بالغربية من مختلف المراحل التعليمية خلال العام الحالي.

وأشار في بيان إلى أنه في إطار الخطة العامة لإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية خلال العام الدراسي 2022 / 2023، صدر القرار مؤخراً باعتماد 39 مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 218 مدرسة على مستوى الغربية.

أسماء المدارس

وتتضمن البيان أسماء المدارس التي تم اعتمادها خلال هذا العام هي كالتالي:

1. روضة الشهيد عادل غانم – شرق المحلة

2. روضة الشهيد محمد الدره الرسمية للغات – غرب المحلة

3. روضة مدرسة صيام بندق تعليم أساسي - غرب المحلة

4. روضة الشهيد الطيار محمد ابراهيم الصباغ - شرق طنطا

5. روضة مدرسة شهداء الكردي ت - كفر الزيات

6. مدرسة زفنا الثانوية الصناعية بنات - زفتی

7. روضة ابيار الرسمية لغات - كفر الزيات

8. روضة السيدة حليمة السعدية ت ا - السنطة

9. روضة فؤاد التجار الرسمية لغات بابو العز - كفر الزيات

10. روضة مدرسة عبد الرحمن بن عوف الإبتدائية - السنطة

11. روضة شبشير الحصة - شرق طنطا

12. روضة سمنود الرسمية للغات - سمنود

13. روضة اطفال شهداء ثورة ٢٥ يناير - قطور

14. روضة كفر الصارم - سمنود

15. روضة ميت يزيد الابتدائية الجديدة - السنطة

16. روضة الحرية بميت عساس - سمنود

17. مدرسة سمنود الرسمية لغات - سمنود

18. روضة منشأة الأوقاف - شرق طنطا

19. مدرسة مدارس جلوري الخاصة - غرب المحلة

20. روضة الراهبين الجديدة للتعليم الأساسي - سمنود

21. روضة الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير إدريس أبو يوسف - شرق طنطا

22. روضة الشهيد جمال الدين شتا بشيراطو - بسيون

23. روضة الشهيد محمد مصطفى الشرقاوي - غرب طنطا

24. روضة مدرسة عثمان بن عفان - سمنود

25. مدرسة منشاه اليعقوبيه للتعليم الأساسي - بسيون

26. روضة مدرسة الرافعي الرسمية للغات - شرق طنطا

27. روضة مدرسة إبيار الإبتدائية - كفر الزيات

28. روضة مدرسة النصر الإبتدائية - سمنود

29. روضة مدرسة طه حسين - سمنود

30. روضة مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات - شرق طنطا

31. روضه مدرسة وحده محله حسن - شرق المحلة

32. روضة مدرسة عبد اللطيف فايد الابتدائية - يسيون

33. روضة مدرسة كفر العرب - غرب طنطا

34. روضة مدرسة شبراتنا - بسيون

35. روضة مدرسة طوخ مزيد الرسمية للغات - السنطة

36. روضة مدرسة الناصريه الجديده - سمنود

37. روضة مدرسة جلال الدين الابتدائية - شرق المحلة

38. المستشار صفوت منصور صفر الاعدادية بنات – سمنود

39. روضة مدرسة محمد الخولي الابتدائية – شرق طنطا.

تهنئة فريق العمل

وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور سراج الديب، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية على الجهد المبذول، وفريق العمل بإدارات الجودة بالإدارات التعليمية العشر، والساده مديري الإدارات، والسادة مديري المدارس الحاصلة على الاعتماد.