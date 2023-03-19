إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بالبحيرة

أصيب قبل قليل شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى كوم حمادة المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عبدالحميد على عبدالحميد، 30 سنة، مقيم مركز بدر، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى، مصطفى فؤاد عبدالغني، 30 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة وجاري المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.