كلية الطب بجامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الـ59

نظمت كلية الطب جامعة طنطا احتفالية كبرى اليوم لتخرج الدفعة الـ 59، قيادات جامعة طنطا وكلية الطب ونقابة الأطباء بالغربية، وأولياء أمور الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لجهودهم فى التدريس للخريجين.

وأكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن اليوم هو يوم الحصاد للطلاب الذين اجتهدوا سنوات طويلة من الدراسة، مؤكداً أن أهم أهداف الجامعة أن تصنع أجيال تجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع القويم، بتوفير بيئة تعليمية ملهمة تقود الطلاب للنجاح، مشيراً في بيان، إلى أن الكلية ستظل تفتح أبوابها لهم للاستفادة من امكانياتها والاستزادة من خبرة وتجارب وعلم من سبقوهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

يوم جني ثمار التعب

وجه الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة الخريجين بمواصلة بذل أقصى الجهود في مهنتهم، فاليوم هو يوم جني ثمار تعبهم طوال سنوات الدراسة، لافتاً إلى فخره بتخرجه من كلية الطب جامعة طنطا، موجهاً التحية لأسر الخريجين لجهودهم مع أبنائهم طوال سنوات دراستهم.

تهنئة الخريجين

من جانبه قدم الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية التهنئة للطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، مطالباً اياهم ببذل مزيد من الجهود فى حياتهم العملية موضحاً أن اليوم يمثل بداية طريق جديد ومرحلة جديدة من حياتهم المهنية مؤكداً أن الكلية تسعد دائما باستقبال أبنائها الخريجين والتواصل الدائم معهم، مقدماً الشكر للجنة المنظمة للحفل لدورها فى اظهار الحفل بهذا الشكل الرائع الذى يليق بالكلية، وشهدت مراسم الحفل تكريم الطلاب الخريجين الدفعة ال 59، وتسليمهم شهادات التقدير.