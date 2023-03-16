منفذ متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لطلاب وموظفي جامعة طنطا

استقبلت جامعة طنطا بمجمع الكليات بسبرباي، اليوم الخميس، أولى المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ضمن مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

افتتاح 4 منافذ

وقال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن المنفذ هو الخامس الذي يتم افتتاحه داخل حرم الجامعة بعد افتتاح 4 منافذ داخل مجمعى الكليات «الطبي وسبرباي»، وأول منفذ متنقل، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من العاملين والطلاب بالجامعة، خاصة مع توافر عناصر الجودة وأسعار تنافسية للسلع والمنتجات المعروضة، موضحا استمرار العمل بتلك المنافذ لمدة شهر كامل.

سلع غذائية بأسعار مخفضة

وأضاف الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أن المنفذ المتنقل بمجمع سبرباي يقدم سلع تموينية وغذائية ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الجامعة تسهم في دعم أسعار السلع لصالح العاملين والطلاب، وأنه يتم يوميا توريد كميات كبيرة منها لضمان حصول جميع الراغبين في الشراء على احتياجاتهم.