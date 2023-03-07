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رئيس جامعة بنها: نسعى لإحداث نقلة نوعية وتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل

كتب:

حسن صالح
08:07 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
مشاركة جامعة بنها

مشاركة جامعة بنها

شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والصحة والاتصالات والمالية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والقوى العاملة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 

وأعرب الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن سعادته بالمشاركة في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تأتي ضمن رؤية مصر وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المختلفة، مؤكداً أن إطلاق مصر لهذه الاستراتيجية الوطنية يأتي من دورها الريادي في المنطقة وتأثير ذلك في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية.

التحديات التي تفرضها التنمية

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن الجامعة تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، في ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهدافاً استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها من خلال استحداث برامج أكاديمية ذات علاقة وثيقة بمتطلبات المجتمع من أجل تأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي والإقليمي، بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي) والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى تدشين الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2023 – 2030، التي تتسق مع المتغيرات الجديدة بهدف إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها في مصاف الجامعات العالمية، والعمل على التحول الرقمي وتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة.

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