خالد أبو بكر يناشد بالرد على هجوم «مراسلون بلا حدود» ضد الإعلام المصري

أعرب المحامي الدولي خالد أبو بكر، عن استيائه الشديد من تقرير «مراسلون بلا حدود» والذي تمت فيه مهاجمة الإعلام المصري، إذ ذكر أن الهجوم على الإعلام المصري يجب الرد عليه بسلاح أقوى، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الرد عمليا وليس قانونيا، موضحًا أنه تحدث مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قبل قليل حول هذا الأمر، مشددًا على أن الرد يجب أن يكون من خلال نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات.

الرد على «مراسلون بلا حدود» يجب أن يكون من نقابة الصحفيين

وأضاف «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه يجب على نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات الرد على الاتهامات التي يسوقها البعض ضد الإعلام المصري باحترافية وبمزيد من الشفافية وحرية الرأي، موضحًا أن الإعلام الذي كان له موقف في 30 يونيو بطل شاء من شاء وأبى من أبي، وفي 30 يونيو الإعلاميون هم من حشدوا المواطنين.

الإعلام المصري كان أمامه مهام صعبة بعد ثورة 30 يونيو

وتابع المحامي الدولي خالد أبو بكر: «الإعلام المصري كان أمامه مهام صعبة، وكان من الوطنية الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت، والذي أسماه البعض غياب عن النقد لصالح الدولة».