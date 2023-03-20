روائح رمضان تجذب السياح في الغردقة.. «فانوس طوله 12متر وهلال بيلف»

بدأت روائح رمضان في مدينة الغردقة وسادت الأجواء الشهر الكريم شوارع وميادين الغردقة وعلقت الزينة وشهد شارع شيراتون السياحي الفانوس الچامبو حيث يبلغ طوله 12مترا ومصنوعا من الحديد باستخدام أكثر من طن حديد بجواره هلال يدور وسط إعجاب السياح الأجانب من مختلف الجنسيات في أشهر شوارع الغردقة السياحية.

فانوس وهلال رمضان في الغردقة

جذب الفانوس الچامبو عدد كبير من السياح الأجانب من رواد شارع شيراتون السياحي لرؤية أكبر فانوس في الغردقة وهلال مضئ ومثبت على قاعدة بيلف تم صنعهم للإحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية سادت مدينة الغردقة.

أكبر فانوس في الغردقة يجذب السياح

كشف سالمان حلمي مسؤل بأحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ الوطن بأنه تم تصميم أكبر فانوس في الغردقة يبلغ طوله 12متر جرى استخدام حوالي طن من الحديد بجواره هلال يدور على قاعدة بماتور ومضاء وعليه أسماء الله الحسنى يرمز إلى شهر رمضان المبارك.

إعجاب السياح الفانوس والهلال

وأضاف هشام المدرك صاحب فندق سياحي بالغردقة في تصريحات لـ الوطن أنه تم وضع الفانوس الچامبو والهلال في شارع شيراتون السياحي وهو أحد أكبر وأشهر شوارع الغردقة السياحية والذي يضم أكثر من فندق ومنشأة سياحية يتردد عليه الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية مؤكدا أنها أهم مظاهر احتفالات شهر رمضان الكريم إذ يحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.