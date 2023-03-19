«الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة لأول أيام شهر رمضان 2023

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدًا، وحالة الجو خلال أول أيام شهر رمضان 2023، إذ ذكرت أن درجة الحرارة أول أيام الشهر الكريم ستكون حوالي 26 مئوية، كما أن اليوم شهد انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح، وأمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية من البلاد.

متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا، وفرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية بين الخفيفة والمتوسطة، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تكون غير مؤثرة على نشاط الأعمال.

غدًا انتهاء فصل الشتاء

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية: «غدًا انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع بعد غد الثلاثاء، الذي سيشهد بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة»، ناصحة بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور.