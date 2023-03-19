محمد منير وأحمد سعد ومدحت صالح.. نجوم تترات مسلسلات رمضان 2023

أيام قليلة تفصل الجمهور عن بداية موسم الدراما الرمضانية، ولا يقتصر تواجد النجوم على مسلسلات رمضان 2023 فقط، ولكن يمتد إلى تترات وأغاني المسلسلات التي يغنيها عدد من أبرز المطربين في مصر والوطن العربي، ومنهم من يعود بعد فترة من الغياب عن غناء التترات من بينهم الكينج محمد منير.

يقوم محمد منير بغناء اثنين من تترات مسلسلات رمضان 2023، كان أولهما مسلسل «عملة نادرة» للمخرج محمد جمال العدل، والذي يجمع في بطولته نيللي كريم، جمال العدل وأحمد عيد، والأغنية من كلمات الكاتب الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد رحيم.

محمد منير يعود بعملين في تترات مسلسلات رمضان 2023

كما وقع اختيار المخرج خالد يوسف على الكينج لغناء أغنية مسلسل «سره الباتع» ضمن مسلسلات رمضان 2023، وهي من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم وألحان وليد سعد، وفقا لما أعلنه مخرج المسلسل عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي أكثر ما سيبقى في وجدان الناس».

مسلسلات رمضان 2023 تعيد محمد الحلو وحنان ماضي بعد 33 عاما

يعود الفنان محمد الحلو لغناء تترات المسلسلات مع الفنانة حنان ماضي من خلال مسلسل «ضرب نار» للمخرج مصطفى فكري، وذلك بعد 33 عاما من غناء تتر مسلسل «الوسية» عام 1990، وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز.

بينما يقدم الفنان أحمد سعد تتر مسلسل «جعفر العمدة» للمخرج محمد سامي، وبطولة الفنان محمد رمضان، من كلمات الشاعر هشام الجخ، أما الفنان مدحت صالح فيقدم تتر مسلسل «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب، وبطولة الفنانة روبي، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

وعلى الجانب الآخر يقوم عدد من الفنانين بغناء تترات مسلسلاتهم بأنفسهم، حيث تغني دنيا سمير غانم تتر مسلسلها «جت سليمة» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، بينما يواصل أحمد مكي غناء تتر الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي».