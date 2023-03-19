أهم مطربي تترات مسلسلات رمضان 2023.. محمد منير يظهر في عملين

يظهر عدد كبير من المطربين في غناء تترات الأعمال الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2023 والذي سيشهد منافسة قوية للغاية.

أول مطربي تترات مسلسلات رمضان 2023 هو الكينج محمد منير الذي يخوض السباق الرمضاني لهذا العام بعملين حيث سيقدم تتر مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم ومعها عدد كبير من الفنانين وهم أحمد عيد وكمال أبو رية وجمال سليمان ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل واخراج محمد جمال العدل وينتمى الى نوعية الدراما الصعيدية.

محمد منير

كما سيقدم الفنان محمد منير أيضا تتر مسلسل سره الباتع الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في الدراما بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمى وحنان مطاوع وصلاح عبد الله وحسين فهمى وريم مصطفي وآخرين.

مدحت صالح

وهناك أيضا الفنان مدحت صالح الذي سيقدم هذا العام تتر مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي ومعها محمود عبد المغني وسميحة أيوب وبسمة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ابراهيم عيسي وإخراج عادل أديب.

أحمد سعد

وينضم ‘ليهم الفنان أحمد سعد والذي سيقدم تتر مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض من خلاله الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2023 بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم زينة ومنة فضالي وإيمان العاصي ومي كساب وهالة صدقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامي.

عنبة

أما عن تتر مسلسل 1000 حمدلله على السلامة للفنانة يسرا فسيقدم التتر الخاص به مطرب المهرجانات الشهير عنبه الذي يشارك أيضا كممثل في العمل بجانب عدد آخر من الفنانين منهم شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي وآخرين وهو من تأليف محمد ذو الفقار واخراج عمرو صلاح .

محمد الحلو وحنان ماضي

ويخوض الفنان محمد الحلو أيضا السباق الرمضاني لهذا العام بغنائه لتتر مسلسل ضرب نار للثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وذلك بمشاركة الفنانة حنان ماضي.