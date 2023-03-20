مبادرة لتجهيز 250 شنطة مواد غذائية وتوزيع لحوم على غير القادرين بالمنوفية

استعدادات مكثفة من الجمعيات الخيرية والمجموعات الشبابية، قبل شهر رمضان، في محافظة المنوفية، إذ يتم تجهيز شنط رمضان بكميات كبيرة لتوزيعها على غير القادرين على مستوى وقرى ومدن المحافظة، حيث يتم تجهيز شنط بها كافة السلع الغذائية وبعضهم يوزع لحوما كجزء من مبادراتهم لتخفيف العبء على المواطنين.

تجهيز 250 شنطة رمضان في بركة السبع

وتقوم رابطة شباب قرية الروضة في مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، بجهود كبيرة في توفير كميات من شنط رمضان لتوزيعها علي المستحقين من أهالي القرية، وأكد أحمد رزق الحاج منسق المبادرة، أنه يتم تجهيز 250 شنطة رمضان وتوزيعها على غير القادرين من أهالي القرية.

توزيع لحوم عجل على غير القادرين في قرية الروضة

وأضاف "الحاج" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المبادرة يتم تنفيذها سنوياً قبل شهر رمضان المبارك، في إطار مجموعة رابطة شباب الروضة، مؤكداً أن الهدف هو توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية تصل تكلفتها إلى 70 ألف جنيه وتوزيعها على غير القادرين.

وأوضح، أنه سيتم توزيع لحوم عجل على غير القادرين قبل شهر رمضان المبارك بتكلفة 60 ألف جنيه، مؤكدا أن عدد كبير من شباب القرية المتطوعين يقومون بتجهيز هذه الشنط وتوزيعها قبل شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي القرية، موجهاً الشكر لكل من شارك في هذه المبادرة.