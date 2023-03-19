فوز جامعة المنوفية بالمركز الأول في مسابقة طب الطوارئ على مستوى جامعات مصر

حصل قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية، على المركز الأول في المسابقة العلمية لأقسام طب الطوارئ على مستوى الجامعات المصرية، والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لطب الطوارئ بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب البشري.

رئيس الجامعة: القسم يضم كوادر مميزة

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، على أن قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية من الأقسام المميزة، ويضم كوادر ذات مهارة عالية من أعضاء هيئة التدريس والتمريض.

وأوضح «القاصد»، أن وحدة طب الطوارئ المستشفيات الجامعية تقوم بدور هام في إنقاذ المصابين واستقبال حالات الطوارئ وهو دور يحتاج إلى مهارة ودقة ويقظة، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية توفر لهم التريب المستمر لاستمرار تميزهم وطالبهم بالاستمرار في التميز والإطلاع على كل ماهو حديث في مجال طب الطوارئ للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وقدم «القاصد» التهنئة لفريق أطباء الطوارئ والحالات الحرجة بالمستشفيات الجامعة المشاركين في المسابقة لحصولهم على المركز الأول على مستوى أقسام طب الطوارئ بجميع الجامعات المصرية.

الفرق الطبي لقسم الطوارئ في مستشفى الجامعة

وأشار الدكتور عبد الرحمن السباعي، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن فريق أطباء طوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية المشارك في المسابقة يضم الدكتورة آثار لاشين، والدكتورة غادة عرفة، والدكتور محمود طولان، والدكتور محمود طارق، والدكتور مصطفى عبيد، والدكتورة نرمين بطرس، والدكتور أحمد أبوشوشة، والدكتورة إيمان سليمان.

وقال الدكتور أحمد القرش، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن مشاركة القسم في هذه المسابقة يأتي في إطار التعاون بين أقسام الطوارئ المختلفة بالجامعات المصرية والدولية للوصول إلى أفضل طرق التعامل مع الأزمات والكوارث وتقديم رعاية متكاملة لمرضى الطوارئ.