جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب 160 عبوة من قطع غيار سيارات

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة عاطف عبدالشافى مدير إدارة جمرك المطار، من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار سيارات بالمخالفة لقانون الجمارك.

الاشتباه في راكب مصري

الاشتباه في راكب مصري الحنسية كانت البداية الاشتباه في الراكب "م . ط . م" مصري الجنسية، أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود كثافات معتمة بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 160 عبوة قطع غيار سيارات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي.

اتخاذ الاجراءات القانونية

من جانبه قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم 4 لسنة 2023 رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.