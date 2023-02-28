جمارك سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

الاشتباه في راكب مصري قادم من جدة

اشتبه حسام الدين محمد رئيس قسم تفتيش الركاب وحنان طلعت رئيس قسم الأمن الجمركي بمطار سوهاج في راكب مصرى الجنسية نظرا لارتباكه الشديد، ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة شركة فلاى إيجبت رقم FT135 القادمة من جدة

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل نقد أجنبي أو أي بضائع أجنبية تستحق سداد ضرائب ورسوم أفصح عن 30 ألف ريال سعودي فقط وتم عمل إقرار نقد له بذلك .

جهاز الفحص بالأشعة يكشف عن كثافات متماثلة ومتفرقة

خلال تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة، ناصر أحمد جمال مصطفى مأمور الفحص تحت اشراف حسن علي أبوكريشه مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات متماثلة ومتفرقة بمحتويات حقائبه، وتفتيش حقائب الراكب والعثورعلى 396 ألف ريال سعودى بين طيات الملابس

وبعد اكتشاف جهاز الأشعة للكثافات، تم العرض على ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك قام بتكليف هشام الأحمر مأمور مكافحة التهرب الجمركي ورندا محمد ودعاء خليل مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 396 ألف ريال سعودي فى جيوب وطيات ملابسه أسفل الحقيبة ويصعب الوصول إليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير محضر جمركى

ومن جانبه قرر محمد متولي مدير عام جمارك، والأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2023، وحرره نهال عبد الحافظ لمخالفة الواقعة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.