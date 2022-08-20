جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية وأجنبية

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبد الشافي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من السجائر الأجنبية الصنع بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1957.

تهريب السجائر

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الخطوط الجوية الكويتية رقم KU549 اشتبه باسم بطرس مأمور جمرك تفتيش الركاب وعلي علام رئيس قسم مكافحة التهرب في الراكب «م.ع.ح» مصري الجنسية والذي بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة حشمت محمد مأمور الفحص وحسن علي الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة، وبالعرض على عاطف عبد الشافي مدير الجمرك قام بتكليف عبد الباسط حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب في حضور حنان طلعت مأمور الأمن الجمركي وهويدا محمد بكري مفتش مكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 110 سيجارة إلكترونية و5 زجاجات زيت شيش إلكترونية متعددة الحجم والنكهات و22 خرطوشة بإجمالي 220 علبة سجائر ماركة شهيرة أجنبية الصنع.

محضر بالواقعة

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب برقم 25 لسنة 2022 وطلب الراكب التصالح وسدد التعويضات الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.