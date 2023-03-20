مصرع مدرس سقط من أعلى نخلة بالإسماعيلية أثناء تقليمها

لقي مدرس في منتصف الخمسينيات من العمر مصرعه في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد جراء سقوطه من أعلى نخلة قرب منزله في مركز ومدينة فايد.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز فايد المقدم عمرو عاطف بسقوط شخص من أعلى شجرة نخيل والاتصال بسيارة الإسعاف إلا أنه توفي في الحال.

انتقال رجال الشرطة

وانتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبداللطيف ومعاونوه النقباء أحمد عبد الباسط وعلي طه و أحمد حمدي و أحمد إسماعيل، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة

وبحسب التحريات الأولية فإنه من المعاينة والفحص و أثناء قيام المدعو «أحمد. ع» 54 سنة- مدرس ويقيم بدائرة المركز وصعود شجرة نخيل لتقليمها اختل توازنه وسقط أرضًا، مما نتج عنه وفاته.

وأقرت أسرة المجني عليه وشهود العيان من الجيران في مركز فايد أقروا بمضمون ما تقدم، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقررت جهات التحقيق التحفظ علي الجثمان بثلاجة مستشفي فايد التخصصي لحين انتهاء التحقيقات والتصريح بدفن الحثمان.