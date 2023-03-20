الرئيس الصيني: بذلنا جهودا نشطة لإجراء مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الصيني «شي جين بينج»، إن بلاده بذلت جهودا نشطة للمصالحة وإجراء مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، مضيفا أن «بكين» دائما ما اتخذت موقفا موضوعيا بشأن الأزمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن بعض القوى تسعى باستمرار إلى تقسيم الفضاء الأوراسي المشترك إلى شبكة من النوادي الحصرية، مضيفا لصحيفة «الشعب» الصينية، أن «موسكو» قلقة للغاية بشأن إجراءات غير مسؤولة وخطيرة يمكن أن تقوض الأمن النووي العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الورسية.

بوتين: روسيا ملتزمة بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

وأوضح بوتين، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يحاول منح أنشطته امتدادا عالميا، من خلال التسلل إلى آسيا والمحيط الهادئ، وأشار الرئيس الروسي، إلى أن «موسكو» ملتزمة بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، وهو ما ينتهكه «الناتو» بشكل صارخ.