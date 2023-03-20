بوتين عن زيارة الرئيس الصيني لموسكو: فرصة عظيمة لرؤية صديق قديم جيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن زيارة نظيره الصين، «شي جين بينج»، لـ«موسكو»، فرصة عظيمة له لرؤية صديق قديم جيد، مشيرا في مقال بصحيفة «الشعب» اليومية الصينية تحت عنوان: «روسيا والصين شراكة تتطلع إلى المستقبل»، نُشر المقال على موقع الرئاسة «الكرملين»، إلى أن العلاقات بين البلدين، حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأوضح بوتين، أن العلاقات «الروسية الصينية»، نموذج للتعاون بين القوى الكبرى.

وسيقوم الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، وهي أول زيارة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيسا للبلاد لولاية ثالثة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.