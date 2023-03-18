9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 9 آلاف و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 16 حالة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و690 ألف

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و690 ألف و223 حالة، مضيفة أن البلاد سجلت 4 وفيات بالعدوى.

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية بلغت 34 ألف و159 حالة وفاة.