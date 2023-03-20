برنامج «من مصر» يعرض تسجيلا نادرا للرئيس السادات يتلو أدعية دينية «فيديو»

عرض الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، تسجيلا صوتيا نادرا في متحف السادات من مكتبة الإسكندرية، وهو يتلو أدعية دينية بصوته وهو تسجيل نادر.

تسجيل نادر للسادات

وقالت هالة صلاح، أمين متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، في لقاء بالبرنامج، إن الرئيس كان حافظا للقرآن كله ومسجلة كله بصوته، قائلة: «لدينا تسجيل نادر للرئيس الراحل وهو يتلو سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة».

وأضافت «صلاح» إن المتحف يستقطب أجيالا كثيرة من المصريين الذين عاصروه والشباب من الأجيال الجديدة وأيضا الزائرين الأجانب.

ولفتت إلى أنه يضم مجموعة نادرة من مقتنياته غير موجودة فى أماكن أخرى، مشيرة إلى أن طريقة عرض مقتنيات السادات سهلة لكل متلقٍ يريد الاطلاع على مقتنياته.

واطلع الإعلامي عمرو خليل على مجموعة من المقتنيات والنياشين والأوسمة العسكرية التي حصل عليها والبدلة العسكري، التي وقعت بها حادثة الاغتيال.

مستنسخ من حجر رشيد

وتفقد عمرو خليل، مع الدكتور رئيس قطاع التواصل الثقافي واطلع على مستنسخ من حجر رشيد باعتباره رمزا لفك رموز اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، كما اطلع على كتاب الموتى لدى الفراعنة واستمع إلى شرح حول طبيعية هذا الكتاب باعتباره أول كتاب مقدس عند المصريين القدماء.

وأشار رئيس قطاع التواصل الثقافي في مكتبة الاسكندرية، إلى أنه يوجد لدينا النسخة الأصلية من كتائب وصف مصر ويعود تاريخها لعام 1821 كما أن لدينا كتابين كاملين وأجروا لهم رقمنة، مؤكدا أن الرقمنة هي الحل الأمثل للحفاظ على الكتب والمخطوطات النادرة.