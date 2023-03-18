رئيس جهاز مدينة السادات يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»

أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عدة جولات تفقدية، بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بهدف المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ من مواقع العمل.

وبدأ رئيس جهاز مدينة السادات، جولاته، بالمرور على مشروع تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» محور محدودي الدخل، الجاري تنفيذها بحي الفردوس وحي النور، لمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات، مشددا على الشركات المتأخرة، بضرورة الانتهاء من الأعمال المنفذة فى مواعيدها المقررة مع الاهتمام برفع المخلفات من مواقع العمل، بالإضافة إلى مراعاة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف للشوارع الرئيسة والداخلية بالمشروع.

توجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية

وتابع المهندس أشرف فتحي، أعمال تنفيذ غرف المحابس لشبكة الري بالمياه المعالجة للمسطحات الخضراء، بعددٍ من المناطق السكنية بالمدينة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وإعادة الشيء لأصله.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال التطوير بالمدخل السكني والصناعي، حيث يجري تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وتركيب أعمدة الإنارة بطريق الخدمة الواصل بين المدخل الصناعي والسكني للمدينة بطول 3 كم، لإظهار مداخل المدينة ليلاً على الطريق الصحراوي.

جولة داخل موقف انتظار سيارات الأجرة «السرفيس»

كما قام رئيس الجهاز بجولة داخل موقف انتظار سيارات الأجرة «السرفيس»، حيث لاحظ وجود بعض الظواهر العشوائية بالمنطقة، ووجه على الفور بأعمال رفع كفاءة الموقف، والبدء في أعمال الأسفلت والكهرباء وأعمال الترميم وإعادة تخطيط حارات الانتظار، وتوسعة الموقف لانتظار سيارات الأجرة، وتنظيم الوضع داخل الموقف لراحة المواطنين والقضاء نهائيًا على العشوائية بمحيط المنطقة.

رئيس الجهاز يواصل جولاته بالمرور والمتابعة لموقف أراضي الإسكان

وواصل رئيس الجهاز جولته، بالمرور والمتابعة لموقف أراضي الإسكان الاجتماعى بالمنطقتين السكنيتين 25، و26، لمعاينة تلافى الملاحظات ومنها توفير أغطية لمطابق الصرف والنظافة العامة، كما وجه رئيس الجهاز بالبدء على الفور برفع كفاءة الميدان الواقع فى تقاطع شارع طلعت حرب مع شارع جمال عبد الناصر أمام المنطقتين السكنيتين الرابعة والحادية عشرة، وتنفيذه بصورة جمالية.

وفي السياق ذاته، عقد المهندس أشرف فتحى محمود، لقاءً موسعاً مع سكان عدد من المناطق السكنية منها «3، 5، 6، 9، 10، 13، 15، 20، 23 "قطع أراضي"»، للاستماع للمشكلات التي تعانى منها تلك المناطق، والعمل على إيجاد حلول لها فى أقرب وقت ممكن، ومناقشة عددٍ من المقترحات والشكاوى، ووجه رئيس جهاز مدينة السادات، مسئولي الجهاز، بوضع جداول زمنية لحل المشكلات وعرض تقارير عليه بما تم بها من أعمال.