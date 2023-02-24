رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

افتتاح 3 معارض اهلا رمضان 2023 في مدينة السادات بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
06:18 ص | الجمعة 24 فبراير 2023
معارض اهلا رمضان 2023 مدينة السادات - أرشيفية

معارض اهلا رمضان 2023 مدينة السادات - أرشيفية

إقبال كبير تشهده معارض أهلا رمضان 2023 في مدينة السادات بمحافظة المنوفية من قبل المواطنين، حيث تم إنشاء معارض جديدة لخدمة أكبر قطلع من المواطنين، وتقديم السلع واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

معارض أهلاً رمضان 2023 في مدينة السادات

وأكد صفوت معوض رئيس مركز السادات، أنه تم إنشاء 3 معارض أهلا رمضان 2023 في مدينة السادات خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الأسعار مخفضة وهو ما يجعل المواطنين يقبلون علي شراء السلع الغذائية واللحوم والدواجن المتوفرة في المعارض بأسعار مخفضة.

تجهيز معارض أهلاً رمضان 2023  مدينة السادات لخدمة المواطنين 

وأضاف «معوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعارض التي تم افتتاحها في الفترة الماضية تم تجهيزها علي أعلي مستوي خدمة المواطنين في قري مركز السادات، مشيراً إلى توفر الأرز بأسعار منخفضة بسعر 15 جنيها للكيلو فقط .

وأوضح أنه يتم العمل علي انشاء معرضين جديدين، وسيتم الإعلان عن افتتاحهما قريبا في إطار خطة محافظة المنوفية لتوفير أكبر عدد من المعارض تسهيلا على المواطنين.

اقرأ المزيد:

معارض أهلاً رمضان في المنوفية.. إقبال كبير وتخفيضات تصل لـ30%

إقبال كبير على معارض «أهلاً رمضان» في كفر الشيخ

استعدادات لافتتاح معرض «أهلاً رمضان» للسلع الغذائية في دسوق بكفر الشيخ

بالأرقام.. قائمة التخفيضات على أسعار السلع في معارض «أهلاً رمضان»

بشرى سارة من الغرف التجارية بشأن معارض «أهلاً رمضان»
بقلم إبراهيم الديهي