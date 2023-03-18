توقيع الكشف الطبي على 700 عامل بـ«الكهرباء» في مدينة السادات

انتهت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، من إجراء الكشف على 700 حالة بالتخصصات المختلفة بمدينة السادات، ضمن خطة الشركة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين بمختلف شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

استمرار إطلاق القوافل الطبية لخدمة العاملين

وأكد الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، استمرار الشركة في انطلاق القوافل الطبية الناجحة لخدمة العاملين بجميع قطاعات الكهرباء بالمحافظات والمعاشات، وأسرهم وجموع المواطنين، لافتا إلى قيام الفريق الطبي بالكشف على الحالات بمدينة السادات بالتخصصات المختلفه «العيون- الأنف وأذن- الباطنة- القلب- الجراحة العامة- المسالك».

وأشار سليم في تصريحات لـ«الوطن»، إلى قيام القطاع بالكشف على العاملين بتخصص الباطنة، وعمل الأشعة التليفزيونية للمرضى، إضافة إلى عمل الفحوصات اللازمة من تحاليل وايكو ورسم قلب.

تذليل الصعاب لإنجاح القافلة

ولفت إلى أن جميع القوافل الطبية التي قامت بها الشركة حظت برضا العاملين الذين أبدوا رغبتهم بتكرار القافلة، موضحا أن القافلة أشرف عليها الدكتورة غادة أحمد رئيس قطاع الإسكندرية والدكتورة جيهان عادل مدير عام الخدمات الطبية، والدكتور عمرو نوار مدير عام الطب الوقائي، وقدم لها العون والمساعدة أعضاء النقابات بشركتي توزيع البحيرة والمصريه لنقل الكهرباء، وتذليل الصعاب لإنجاحها، وكذلك الفريق المعاون من العاملين بالقطاع وإدارة المتابعة.

التركيز على المناطق النائية

أوضح سليم، أن القوافل ستركز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الجيدة والمناطق النائية.