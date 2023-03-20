3 أحداث اقتصادية عالمية خلال يوم.. منها استحواذ «يو بي إس» على بنك «كريدي سويس»

شهدت الساحة الاقتصادية خلال 24 الساعة الماضية، 3 أحداث مهمة، أبرزها التصريحات الصينية حول تقلبات بعض الأسواق المالية الغربية، والتي تطرح تحديات لتثبيت استقرار التجارة الصينية، وصفقة استحواذ «يو بي إس»على منافسه «كريدي سويس».

بكين: تقلبات بعض الأسواق المالية تطرح تحديات لتثبيت استقرار تجارة الصين

وقالت السلطات في «بكين»، إن تقلبات بعض الأسواق المالية الغربية تطرح تحديات لتثبيت استقرار التجارة الصينية، مضيفة أن التقلبات تخلق صدمة في بيئة التجارة العالمية.

من جانبها، أوضحت هونج كونج، أن انكشاف القطاع المالي على بنك «كريدي سويس» عديم الأهمية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن «يو بي إس» أكبر بنك في سويسرا، أنه سيستحوذ على منافسه بنك «كريدي سويس» الاستثماري العالمي مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، ما يعادل 3.2 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وبموجب شروط الصفقة، سيحصل من خلالها مساهمو «كريدي سويس» على سهم واحد من «يو بي إس» مقابل كل 22.48 سهما في الأول، «أي ما يعادل 0.76 فرنك سويسري / سهم مقابل إجمالي 3 مليارات فرنك سويسري».

واشنطن: نرحب بالإعلانات السويسرية لدعم الاستقرار المالي

وقال بنك «يو بي إس»، في بيان، إنه من المتوقع أن تؤدي صفقة الاستحواذ إلى إنشاء شركة بأكثر من 5 تريليونات دولار من إجمالي الأصول المستثمرة وفرص القيمة المستدامة.

وقال البنك الوطني السويسري، إن مع استحواذ «يو بي إس»على «كريدي سويس» تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي، مشيرا في بيان، إلى أن «المركزي» يعمل مع الحكومة وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية لتحقيق دمج أكبر بنكين في البلاد.

وقدم «الوطني السويسري»، مساعدة مالية على هيئة قروض تصل لـ 100 مليار فرنك سويسري «108 مليار دولار»، لكل من «يو بي إس» و«كريدي سويس».

الرئيس السويسري يصف الاتفاق بأحد العوامل المهمة لتحقيق الاستقرار

من جانبها، قالت وزارة المالية السويسرية، إن ضمان الخسارة هو شكل من أشكال التأمين لـ «يو بي إس»، مشيرا إلى أن إفلاس بنك عالمي مهم قد يكون له عواقب غير قابلة للإصلاح على الأسواق المالية العالمية.

ووصف الرئيس السويسري آلان بيرسيه، الاتفاق بأحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي.

من جانبها، قالت قناة «سي إن بي سي عربية»، إن «كريدي سويس» بوصفه أحد أهم 30 بنكا في العالم من الناحية التنظيمية فستؤثر أي صفقة تتعلق به في الأسواق المالية العالمية.‏

بدورها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، تعليقا عى الصفقة، إن واشنطن ترحب بإعلانات السلطات السويسرية لدعم الاستقرار المالي، مضيفة في بيان، إن أوضاع رأس المال والسيولة في النظام المصرفي ببلادها قوية، والنظام المالي الأمريكي مرن.

بنوك مركزية تقرر تعزيز خطوط المقايضة

وأمس الأحد، أعلنت البنوك المركزية للولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى، عن تحرك منسق لتوفير مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق في خضم أزمة ثقة المودعين بالنظام المصرفي.

وقررت المؤسسات، تعزيز خطوط المقايضة، وهي آليات تتيح للمصارف المركزية الأجنبية وصولا أسهل للدولار، كما ستعمد المصارف المركزية بذلك إلى زيادة وتيرة العمليات بالدولار، موضحة أن هذه العمليات التي تجرى حتى الآن أسبوعيا، ستصبح يومية اعتبارا من اليوم الاثنين وستبقى على هذا المنوال حتى نهاية أبريل على الأقل.