المركزي الصيني: انهيار بنك سيليكون فالي يبرز خطورة تحولات أسعار الفائدة عالميا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شوان تشانج نينج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني البنك المركزي، أكد أن البنك يعتقد أن انهيار بنك سيليكون فالي، يُظهر أن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي.

إغلاق بنك سيلكون فالي

وأغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي يوم الجمعة الماضي، وأعلنوا أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع استلمته، وكان هذا أكبر انهيار منذ إفلاس واشنطن ميوتشوال، خلال الأزمة المالية عام 2008.

وأمس الجمعة، قال مكتب النائب الأمريكي آدم شيف، إن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وجهوا رسالة إلى الجهات التنظيمية ووزارة العدل، يطلبون فيها التحقيق في دور مجموعة جولدمان ساكس في انهيار بنك سيليكون فالي.

رسالة إلى جارلاند

ووجه «شيف» و19 عضوًا من ممثلي كاليفورنيا في الكونجرس الرسالة إلى ميريك جارلاند، وزير العدل الأمريكي، وجاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومارتن جروينبيرج، رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وجاء في الرسالة: «نرغب في إثارة مخاوفنا بشأن دور مجموعة جولدمان ساكس في تقديم المشورة لبنك سيليكون فالي، وفي شراء محفظة السندات الخاصة به».