ننشر برنامج احتفالات مدينة الطور بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن احتفالات المحافظة بعيدها القومي مستمرة حتى اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن الاحتفالات بعودة طابا بدأت الجمعة الماضية وجرى رفع العلم المصري على طابا، وإلقاء ندوة عن قضية عودة طابا.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص اليوم الاثنين للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في مدينة طور سيناء عاصمة المحافظة بحضور مشايخ وعقلاء جنوب سيناء وآلاف الشباب، موضحا أنه جرى إعداد برنامج زيارة الطور ويشمل مشاهدة عروض رياضية باستاد الطور، افتتاح منشآت جديدة خدمية عبارة عن مدرستين ومركز تخاطب بالإضافة إلى عقد ندوة عن الإنجازات وافتتاح أهلا رمضان وطريق المحافظة.

برنامج احتفال الطور بالعيد القومي للمحافظة

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن برنامج الاحتفال في مدينة طور سيناء العاصمة يشمل الآتي:

１- عروض رياضية في استاد الطور الرياضي بمشاركة ذوي الهمم.

２- افتتاح مدرسة حي النصر.

３- افتتاح مدرسة حي الفيروز.

４- افتتاح مركز التخاطب بمركز الشباب.

５- إطلاق اسم الشهيد عصام عبد الكريم علي مدرسة الأمل الابتدائي.

６- ندوة بعنوان إنجازات ومشروعات تحققت في 9 سنوات.

７- تكريم قيادات تنفيذية سابقة وخالية بالمحافظة.

８- تكريم الفائزين في مسابقة المشروعات القومية.

９- افتتاح أهلا رمضان بقرية الجبيل.

１０- افتتاح ممشى الجبيل السياحي وشارع المحافظة.