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«تضامن جنوب سيناء»: توزيع كراتين «كتف في كتف» على سكان الوديان والقرى

كتب:

محمد عزالدين
01:55 م | السبت 18 مارس 2023
وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

أكد زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة جنوب سيناء، أنّ مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي التنموي، بالاشتراك مع كل المؤسسات المجتمعية ومؤسسات العمل التنموي والاتحاد العام لجمعيات مصر وبعض المؤسسات.

11 قاطرة للخير

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر، أنّ جنوب سيناء لها نصيب كبير من المبادرة، إذ شهدت استقبال 11 قاطرة من قاطرات الخير، وكان شيئا رائعا، وجرى التوزيع داخل الوديان بتوجيهات من محافظ جنوب سيناء.

وتابع: «وصلنا الوديان والقرى الصغيرة ووصلنا الكرتونة حتى بيوت المواطنين، حيث نستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم المساعدة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك في توقيت رائع للغاية، لأنه قبل دخول وبداية شهر رمضان الكريم».

تعداد الأسر في تكافل وتكامل

وأوضح أن تعداد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة في المحافظة يقدر بنحو 5 آلاف أسرة، ويجري صرف 2.8 مليون جنيه لهم شهريا.

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بقلم محمد عزالدين