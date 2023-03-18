محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل الاحتفال بالذكرى 34 لاسترداد طابا

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة العيد الرابع والثلاثين لعودة طابا، كما ناشد المواطنين في المحافظة بالمزيد من التنمية، مشيرًا إلى أن احتفالية استرداد طابا بدأت أول أمس الخميس.

1500 كرتونة غذائية

وأضاف «فودة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «هيئات كثيرة اشتركت معنا، وعلى رأسها البنك الزراعي حيث قدم 25 جهاز عرائس، و1500 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى محاضرة للسيدات البدويات حتى يعملن ويحصلن على قروض دون فوائد لتدشين مشروعات».

وتابع محافظ جنوب سيناء: «أمس الجمعة، كان لدينا افتتاحات مهمة للشعب، جامع في مدينة دهب التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمة، بها زوايا صغيرة بدأنا تطويرها، والمسجد تكلفته 25 مليون جنيه بالمناصفة مع وزارة الأوقاف، وفتحنا دار مناسبات في وادي نجيرح، وفتحنا بعض الطرق في مدينة دهب، لا نهتم بشرم الشيخ فقط، مدينة دهب جرى انفاق عليها أكثر من 250 مليون جنيه تطوير وبنية أساسية، كما دشننا دهب سكوير، وهو عبارة عن مجموعة محلات ومسرح ومنطقة أطفال».

الاحتفال الرئيسي

وأشار إلى أن الاحتفال الرئيسي في دهب سيكون رفع العلم اليوم في مدينة طابا، مشددًا على أن هذا الأمر استغرق وقتا كبيرا ومباحثات طويلة، فيجب أن يظهر للناس، كما أن الدكتور مفيد شهاب والدكتور سمير فرج سيكون لهما محاضرات غدا الأحد في جامعة الملك سلمان.

وسيتحدث «فرج» عن الأمن القومي في حضور الشباب لرفع الوعي، والحضور سيكونوا من طلاب المدارس العسكرية في جميع المدن، بواقع 250 شخصا.