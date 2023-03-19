محافظ جنوب سيناء يعلن موعد تكريم الفائزين في مسابقة المشروعات القومية

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن موعد تكريم الفائزين في مسابقة المشروعات القومية التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي، موضحا أنه اعتمد النتيجة النهائية الأسبوع الماضي.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة المسابقة جرى إعلانها بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة بديوان عام المحافظة، وأسفرت عن فوز إدارة طور سيناء التعليمية بالمركز الأول على الإدارات الثمانية.

تكريم الفائزين في المسابقة

وأعلن محافظ جنوب سيناء تكريم الفائزين في مسابقة المشروعات القومية غدا الاثنين، بقاعة الديوان العام للمحافظة، بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مشيرا إلى أن التكريم يأتي في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يواكب استعادة طابا عام 1989، موضحا أن عودة طابا إلى مصر يؤكد للجميع أن مصر لا تستسلم ولا تفرط في حقها أبدا.

وقرر المحافظ توزيع مبلغ الجائزة وقدره 10 آلاف جنيه على الإدارات الثلاث الفائزة، حيث تقرر حصول إدارة طور سيناء الفائزة بالمركز الأول على 5000 جنيه، وإدارة رأس سدر 3000 جنيه، والمركز الثالث 2000 جنيه إدارة شرم الشيخ، كما قدم التهنئة للمشاركين في المسابقة، لأنهم بالفعل رصدوا حجم هذه المشروعات الكبيرة التي تفيد الشعب المصري والمواطنين.

الزيارات الميدانية للمشروعات

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة قيام مديرية التربية والتعليم بعمل جولات وزيارات ميدانية إلى المشروعات القومية في المحافظة، موضحا أن مشايخ جنوب سيناء لديهم دور كبير في توعية الشباب بقيمة وحجم المشروعات المقامة في جنوب سيناء، مثل الطرق والجامعات ومحطات الكهرباء ومحطات المياه ومطار شرم الشيخ ومحطات الغاز الطبيعي.