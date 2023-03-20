مصرع طالبة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس بالمنصورة

لقيت فتاة مصرعها، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق السادس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

سقوط طالبة من الطابق السادس

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ بحادث سقوط فتاة من الطابق السادس أثناء تواجدها في منزلها بمدينة المنصورة، وأسفر عن الحادث وفاتها.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين سقوط فتاة من أعلى الطابق السادس من منزلها بالمنصورة، أدى إلى إصابة «ملك. ر. م» 17 عاما، طالبة مقيمة بمدينة المنصورة، ما أدى لوفاتها.

سبب سقوط الطالبة ووفاتها

وتبين أنه أثناء وقوف الفتاة في شرفة المنزل «بلكونة»، اختل توزانها وسقطت من الطابق السادس، ما أدى إلى إصابتها باشتباه مابعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة في الجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.