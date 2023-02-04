وفاة طالبة متأثرة بإصابتها بحروق أثناء طهي الطعام في قويسنا بالمنوفية

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، وفاة طالبة متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم، إثر نشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى المركز، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وتم تشييعها إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي.

حريق في منزل بمركز قويسنا بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، ما أدى إلى إصابة طالبة بحروق ووفاتها متأثرة بإصابتها، وكانت الحماية المدنية سيطرت على الحريق ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 893 قويسنا، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تسرب غاز أشعل النيران في المنزل

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين نشوب الحريق في منزل ملك المواطن «ا. ج»، وبسؤاله عن الحريق، أفاد بأن ابنته المتوفاة كانت تعد الطعام داخل المطبخ وحدث تسرب غاز من أنبوبة البوتاجاز واشتعلت النيران في ملابسها وامتدت لباقي المنزل.