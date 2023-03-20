سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

يشهد سعر الدولار الأمريكي حالة من عدم الاستقرار على المستوى العالمي، خاصة بعد القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، رغم ضعف بعض البنوك الأوروبية.

ويتطلع المستثمرون على المستوى العالمي، الآن إلى صدور قرار السياسة الفيدرالية الأمريكية هذا الأسبوع، وسط توقعات بتقديم زيادة أكثر اعتدالًا بالنسبة لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتخفيف الضغوط التضخمية الحالية، والاضطراب المصرفي الأخير.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

واستقر سعر صرف الدولار اليوم، مع بداية التدولات الصباحية في البنوك، وفق ما كشفت عنه المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر صرف الدولار الأمريكي 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

في البنك المركزي بلغ الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

في البنك التجاري الدولي بـ30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجل اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.