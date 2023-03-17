تراجع كبير في مؤشر الدولار عالميا بسب مخاوف إفلاس البنوك في أمريكا

تراجع مؤشر الدولار نحو 104 نقاط، اليوم، وانخفض للجلسة الثانية على التوالي حيث خففت حزمة الإنقاذ لبنك First Republic من مخاوف السوق بشأن فشل بنك آخر في الولايات المتحدة، ما رفع معنويات السوق بينما أضر بالطلب على عملات الملاذ الآمن.

وبحسب «تريندينج ايكونمي»، وافقت البنوك الأمريكية الكبرى على المساهمة في ودائع بقيمة 30 مليار دولار في بنك First Republic في محاولة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وارتفعت الأسهم والعملات الحساسة للمخاطر بعد الأخبار، مما زاد من الضغط الهبوطي على الدولار.

زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

كما ضعفت العملة بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الرغم من ضعف بعض البنوك الأوروبية، ويتطلع المستثمرون الآن إلى قرار السياسة الفيدرالية الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تقدم زيادة أكثر اعتدالًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ضوء تخفيف الضغوط التضخمية والاضطراب المصرفي الأخير.

تهدئة العملات الرئيسية

هبط الدولار يوم الجمعة مع تحسن الإقبال على المخاطرة بعدما تحركت السلطات والبنوك في أسواق رئيسية لتخفيف الضغط عن النظام المالي، ما أدى إلى تهدئة العملات الرئيسية الأخرى التي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع في أعقاب الاضطرابات المصرفية.

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار

حزمة الإنقاذ البالغة 30 مليار دولار في الولايات المتحدة أعقبت إعلان بنك كريدي سويس في وقت سابق، أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري بعدما وصلت إليه تبعات انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، ولكن رغم انخفاض بنسبة 30% في أسهم المقرض السويسري، ظهرت مخاوف إزاء قوة البنوك الأوروبية، ومضى البنك المركزي الأوروبي قدما ورفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية يوم الخميس، ولم يكن هناك رد فعل تقريبا من اليورو على القرار، لكنه استطاع تحقيق مكاسب بنسبة 0.3 بالمئة أمس الخميس، وسجل ارتفاعا في أحدث تعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.0625 دولار.