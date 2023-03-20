أسعار العائد على شهادة «الحصاد» من بنك قناة السويس.. 3 خيارات للدفع

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على الشهادات لشهر مارس 2023، ومن بينها شهادة «الحصاد» ذات العائد المتغير بالجنيه المصري، ومدتها 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023 على شهادة الادخار ذت العائد المتغير «الحصاد»، يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وبمعدل عائد متغير، مع وجود 3 خيارات لدفع العائد هي «شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي».

شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

ويكون العائد على شهادة «الحصاد» شهري بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، مطروحا منه 1.25%، وربع السنوي مطروحا منه 1.00%، ونصف السنوي 0.75%.

أسعار العائد على شهادة الحصاد

وبالنسبة لأسعار العائد على شهادة الحصاد فهي 15% شهريًا، و15.25% ربع سنوي، و15.5 نصف سنوي، ويتم احتساب العائد من تاريح الإصدار، ولا توجد رسوم إصدار ويوفر بنك قناة السويس إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة، وإمكانية الحصول على بطاقات الائتمانية بدون رسوم الإصدار للسنة الأولى.

ويطلب بنك قناة السويس بعض المستندات، هي صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وفاتورة المرافق الأخيرة، ومن الممكن أن يطلب أوراق أخرى.