تفاصيل أسعار العائد على حساب التوفير Edge من بنك قناة السويس

كشف بنك قناة السويس، عن أسعار العائد على حسابات التوفير لشهر مارس 2023، ومن بينها حساب التوفير Edge، بالجنيه المصري، والحد الأدنى للرصيد لكسب الفائدة 5 آلاف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023، على حساب التوفير Edge، يتم احتساب العائد على أقل رصيد مُدخر في الحساب خلال شهر.

أسعار العائد على حساب التوفير Edge

وأسعار العائد على حساب التوفير Edge، من مبلغ 5 آلاف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه يكون 1.50%، ومن 50 ألف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه العائد 1.75%.

وبالنسبة للشريحة من مبلغ 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه، يكون العائد 6.50%، وصاحب المبلغ 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه يحصل على عائد 7.00%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 5 مليون جنيه 7.50%، ومن 5 مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه يكون العائد 7.75%، ومبلغ الـ10 مليون فأكثر 8.00%.

حساب التوفير Edge

ويوفر بنك قناة السويس لحساب التوفير Edge، سهولة الإيداع والسحب النقدي أو الشيك، والتحويلات المحلية والدولية السريعة، والحصول على بطاقة الخصم التي تسمح للعميل بسحب النقدية من أي ماكينة صرف آلي أو دفع ثمن المشتريات المحلية أو الدولية بسهولة.

كما يوجد إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبالنسبة لمصاريف فتح الحساب تكون 35 جنيهًا، و40 جنيهًا لإصدار بطاقة الخصم المباشر.

ويطلب البنك من العميل مستندات لفتح حساب التوفير Edge، عبارة عن صورة من بطاقة الرقم القومي وفاتورة المرافق.