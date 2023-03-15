شهادة الادخار الثلاثية من بنك قناة السويس.. عائد ثابت و3 مواعيد للصرف

كشف بنك قناة السويس عن أسعار الفائدة لشهر مارس 2023، على الأوعية الادخارية، ومن بينها، شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت ومدتها ثلاث سنوات، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023 على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت طوال فترة الشهادة، يتم دفع العائد 3 مرات شهريا أو ربع سنويًا أو سنويا على أن يكون العائد 16.00% شهريًا، و16.250% ربع سنويًا، و17.00% سنويًا.

شهادة الادخار الثلاثية من بنك قناة السويس

ووفقا للبنك، فيتم احتساب العائد على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت من يوم العمل التالي لشراء الشهاردة، ويتيج بنك قناة السويس إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، والحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمانها.

المستندات المطلوبة لشراء شهادة الادخار الثلاثية

وبالنسبة للمستندات المطلوبة يحتاج بنك قناة السويس من العملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية، ومن الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية.